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23:35, 15 августа 2024Мир

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Белый дом: США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Ken Cedeno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC, пишет РИА Новости.

При этом он не ответил на вопрос, планируют ли Соединенные Штаты предоставить Киеву крылатые ракеты. По его словам, американские власти поддерживают с Украиной контакт в режиме реального времени, чтобы обеспечить наличие у Киева необходимых вооружений и средств.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают беспокоиться в связи с нарастающим напряжением вокруг Украины и считают, что Киеву необязательно нужно оружие все большей дальности. Она добавила, что возможная эскалация украинского кризиса вызывает беспокойство у Вашингтона.

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      Марина Совина
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