США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Белый дом: США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC, пишет РИА Новости.

При этом он не ответил на вопрос, планируют ли Соединенные Штаты предоставить Киеву крылатые ракеты. По его словам, американские власти поддерживают с Украиной контакт в режиме реального времени, чтобы обеспечить наличие у Киева необходимых вооружений и средств.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают беспокоиться в связи с нарастающим напряжением вокруг Украины и считают, что Киеву необязательно нужно оружие все большей дальности. Она добавила, что возможная эскалация украинского кризиса вызывает беспокойство у Вашингтона.