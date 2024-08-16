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20:11, 16 августа 2024Путешествия

Россиянин с ребенком остался нищим в чужой стране после бегства жены-иностранки

Фото: Rohan Radheya / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Россиянин с ребенком остался нищим в Таиланде после бегства жены-иностранки, которая забрала все его вещи. Подробностями истории в соцсетях поделился местный житель Эккавит Суратвади, на публикацию обратило внимание издание The Thaiger.

57-летний Олег М. рассказал тайцу, что он приехал в Азию, чтобы работать капитаном судна, но во время пандемии потерял работу и решил обустроиться в родной провинции его тайской жены. Там он купил машину и участок земли и построил дом. Но после развода мужчина остался без гроша в чужой стране, потому что все имущество было юридически оформлено на жену.

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Как пишет источник, после этого россиянин и его пятилетний сын переехали на Пхукет и сняли там дом, но в последние несколько месяцев Олег перестал платить за него из-за отсутствия денег. Кроме того, у него не осталось средств на аренду скутера, чтобы возить ребенка в школу. Россиянин также признался, что хотел бы найти работу, чтобы содержать себя и сына, но срок действия его прав на управление лодкой истек.

Многие тайские пользователи сети выразили обеспокоенность судьбой иностранца и его сына. Некоторые из них предложили помощь и осудили его бывшую жену за то, что она бросила маленького сына.

Ранее в Таиланде полиция арестовала россиянина, который просрочил визу на четыре года и стал просить милостыню на улицах. Выяснилось, что у мужчины был не только российский, но и канадский паспорт.

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      Алина Черненко
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