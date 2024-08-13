В Таиланде россиянин просрочил визу на четыре года и стал просить милостыню на улице

Bangkok Post: на острове Ко Панган россиянин просрочил визу и просил милостыню

На тайском острове Ко Панган полиция арестовала россиянина, который просрочил визу на четыре года и стал просить милостыню на улицах. Об этом сообщает Bangkok Post.

На мужчину пожаловались местные жители, у которых он просил деньги. Полиция нашла 56-летнего Дмитрия Бабайцева спящим возле магазина техники Banana IT 12 августа. Правоохранители выяснили, что россиянин въехал в страну 19 февраля 2020 года через контрольно-пропускной пункт Сураттани по 30-дневной визе.

Также стало известно, что у Бабайцева есть как российский, так и канадский паспорт. При этом в Таиланд он попал по первому документу. Ему предъявлено обвинение в просрочке визы.

Ранее лишившийся паспорта во время ограбления на Филиппинах британский турист застрял в чужой стране на год и нашел свою любовь. «Здесь я встретил женщину своей мечты. Она — любовь всей моей жизни», — заключил британец.