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17:58, 8 августа 2024Путешествия

Лишившийся паспорта турист застрял в чужой стране на год, тяжело заболел и нашел любовь

The Mirror: британский турист лишился паспорта и застрял на Филиппинах на год

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Лишившийся паспорта во время ограбления на Филиппинах британский турист застрял в чужой стране на год и нашел свою любовь. Историю путешественника рассказывает The Mirror.

По информации издания, 55-летний Эйнсли Крессвелл в июле 2023 года пережил тяжелый разрыв отношений с девушкой, из-за чего его психическое здоровье пошатнулось. Врач посоветовал мужчине сменить обстановку. Британец последовал рекомендации и отправился на остров Боракай на Филиппинах.

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Во время отдыха в курортной стране вор на велосипеде выхватил у Крессвелла сумку с документами, наличными и банковскими картами. Однако на этом неудачи туриста не закончились — сразу после этого Эйнсли тяжело заболел малярией. Четыре месяца он не вставал на ноги и не мог заняться оформлением нового паспорта.

В феврале 2024 года мужчина наконец подал заявку на получение документа онлайн. Новый паспорт, выданный в Великобритании, прислала ему на Филиппины сестра. Теперь путешественник готовится к возвращению на родину.

Несмотря на все неприятности, Крессвел говорит, что поездка подарила ему новую возлюбленную в лице Кассандры Киприаноллайт. «Здесь я встретил женщину своей мечты. Она — любовь всей моей жизни», — заключил британец.

Ранее турист из Италии отправился в путешествие мечты в Шотландию и подхватил инфекцию. Уточняется, что 32-летний Мауро Карминати из Бергамо почувствовал себя плохо, когда пребывал в долгожданном отпуске в Эдинбурге.

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      Марк Успенский
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