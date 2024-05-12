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11:44, 12 мая 2024Путешествия

Турист отправился в долгожданный отпуск мечты и не выжил из-за почерневшей ноги

National World: турист из Италии подхватил инфекцию в Шотландии и не выжил

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Турист из Италии отправился в путешествие мечты в Шотландию и подхватил инфекцию, которая спровоцировала осложнение. Об этом сообщает National World.

Уточняется, что 32-летний Мауро Карминати из Бергамо почувствовал себя плохо, когда пребывал в долгожданном отпуске в Эдинбурге. Мужчина обратил внимание на то, что его нога внезапно опухла и почернела и обратился за помощью в местную больницу.

Врачи диагностировали у него инфекционное заболевание, которое распространилось на легкие, в результате чего путешественник не выжил.

Когда родственники Карминати узнали о заболевании, они тут же прилетели в Эдинбург, чтобы увидеть сына. Новость о его состоянии стала шоком для близких, они планируют начать расследование, чтобы узнать, могло ли назначенное шотландскими врачами лечение привести к такому исходу.

Как заявила семья итальянца, Карминати был одним из самых здоровых людей и никогда бы не отправился в путешествие, будь у него какие-либо проблемы со здоровьем.

Ранее британский турист спрыгнул с лодки во время ночной вечеринки с друзьями в Праге и был найден бездыханным в реке спустя неделю поисков. По данным издания, Йооп Спаркс отдыхал на катере и решил прыгнуть в воду, чтобы поплавать. Однако всплыть на поверхность ему не удалось.

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