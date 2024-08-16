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19:55, 16 августа 2024Силовые структуры

Россиянка выкупила у преступников похищенного мужа

Российский фотограф собрала выкуп ради спасения похищенного мужа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянка спасла похищенного мужа, собрав выкуп для преступников. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, 34-летнего россиянина похитили в Нижнем Новгороде, он стал жертвой криминальной схемы, в результате которой его избили и под угрозой оружием затолкали в автомобиль. За спасение назначили выкуп в 250 тысяч рублей. Жене фотографа удалось собрать эту сумму и перевести похитителям, после чего они привезли ее супруга в Ленинградскую область и отпустили.

В настоящее время пара обратилась в полицию, злоумышленников ищут.

15 августа сообщалось, что россиянам начали рассылать предложения о вывозе родных за деньги из-под Курска.

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      Владимир Седов
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