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09:13, 15 августа 2024Россия

Россиянам начали рассылать предложения о вывозе родных за деньги из-под Курска

В России начали рассылать предложения о вывозе родных за деньги из-под Курска

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам начали рассылать предложения о вывозе родных за деньги из-под Курска. Об этом сообщил военный волонтер Роман Алехин в Telegram-канале.

По его сведениям, некие граждане в сообщениях уверяют, что могли бы вывезти людей из обстреливаемой Курской области за вознаграждение. К примеру, по словам Алехина, стоимость вывоза из города Суджа составляет 30 тысяч рублей.

Это могут быть мошенники, а «может и хуже», допустил волонтер. Алехин считает, что такая помощь может привести к захвату в заложники родственников и требованию выкупа. Те, кто действительно хочет помочь, как и официальные организации, деньги не берут, подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района.

12 августа стало известно, что из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек. По данным временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова, 28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Боестолкновения в приграничных районах Курской области начались с 6 августа и продолжаются до сих пор.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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