Стали известны подробности утечки радиоактивной воды с «Фукусимы»

МАГАТЭ: 9 августа TEPCO обнаружила утечку воды на втором энергоблоке «Фукусимы»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано о том, что компания Tepco обнаружила утечку примерно 25 тонн воды в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом говорится в заявлении агентства.

В результате утечки из насосного отделения системы охлаждения отработанного топлива и помещения теплообменника вода попала в дренаж на полу, соединенный с напольным резервуаром для сбора воды в помещении подвального этажа. Tepco при этом не обнаружила распространения утечки на другие помещения.

Просочившаяся вода скапливалась в подвальном этаже, при этом известно, что жидкость не просочилась за пределы здания. Сообщается, что компания собирается избавиться от радиоактивной воды с помощью водоочистных сооружений. Tepco продолжает следить за скоплением жидкости и проведет расследование причин утечки, чтобы ситуация не повторилась.

Утечку на АЭС «Фукусима-1» компания Tepco обнаружила 9 августа после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива отметили аномальное снижение уровня воды.