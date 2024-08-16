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12:23, 16 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о зарубежной подготовке ВСУ перед операцией в Курской области

Times: бойцы ВСУ проходили обучение в Британии перед операцией в Курской области

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обучение в Великобритании перед операцией в Курской области. Об этом пишет The Times со ссылкой на медика ВСУ Адама.

Адам рассказал о зарубежной подготовке своего подразделения перед операцией в Курской области. По словам украинского бойца, за месяц до отправки на операцию его часть прошла несколько дней обучения в Британии.

«Основным направлением обучения были рейды на высотные здания», — подчеркивает издание. Отмечается, что обучение проводилось совместно с британскими бойцами.

Ранее издание The New York Times назвало возможную причину вторжения ВСУ в Курскую область. Как сообщается, причиной мог стать стратегический совет от американских чиновников.

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      Юрий Леонов
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