Стало известно о зарубежной подготовке ВСУ перед операцией в Курской области

Times: бойцы ВСУ проходили обучение в Британии перед операцией в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обучение в Великобритании перед операцией в Курской области. Об этом пишет The Times со ссылкой на медика ВСУ Адама.

Адам рассказал о зарубежной подготовке своего подразделения перед операцией в Курской области. По словам украинского бойца, за месяц до отправки на операцию его часть прошла несколько дней обучения в Британии.

«Основным направлением обучения были рейды на высотные здания», — подчеркивает издание. Отмечается, что обучение проводилось совместно с британскими бойцами.

Ранее издание The New York Times назвало возможную причину вторжения ВСУ в Курскую область. Как сообщается, причиной мог стать стратегический совет от американских чиновников.