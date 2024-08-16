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09:56, 16 августа 2024Мир

В Британии заявили о согласовании с НАТО вылазки ВСУ в Курскую область

Политик Куртен: вылазка ВСУ в Курскую область была согласована с НАТО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область была согласована с НАТО и не могла состояться без одобрения альянса. Об этом заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Вторжение режима Зеленского в Курскую область России было одобренной НАТО обреченной попыткой захватить Курскую атомную электростанцию», — написал политик.

Куртен также подчеркнул, что план ВСУ в Курской области провалился. По его словам, украинские войска находятся под угрозой окружения, в то время как армия России успешно проводит зачистку.

Ранее отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэви заявил, что отсутствие налаженной логистической системы у ВСУ грозит провалом украинцев в Курской области. По его словам, «невозможно вторгнуться на территорию чужой страны и закрепиться на ней без продуманной логистики», включающей в себя способность обеспечивать своевременные бесперебойные поставки боеприпасов и эвакуацию раненых.

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      Максим Габриелян
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