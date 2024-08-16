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14:26, 16 августа 2024Мир

В Германии назвали расследование диверсии на «Северных потоках» одним словом

Политолог Херстль: расследование диверсии на «Северных потоках» — фальшивка

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Расследование немецкими властями диверсии на газопроводах «Северный поток» является фальшивкой, так как Германия не хочет довести это дело до официального суда. Об этом заявил политолог Кристоф Херстль Пятому каналу.

«Берлин должен был быть уверен, что украинского дайвера не поймают. Перед судом очень быстро вскроется, что все это дело — фальшивка, а вся эта история — лишь театр», — отметил эксперт.

Херстль добавил, что если такая ситуация случится, то тогда «все будет указывать на причастность США к диверсии». По его мнению, власти ФРГ сделают «все возможное», чтобы пресечь обвинения в адрес Белого дома.

Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что версия следствия об «украинском следе» в подрыве «Северных потоков», которая транслируется в немецких СМИ, рассыпалась на глазах. Также он указал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который высказывался о причастности США к диверсиям.

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      Дарья Устьянцева
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