В Германии усомнились в версии следствия о подрыве «Северных потоков»

Депутат АдГ Шмидт: версия следствия о подрыве «Северных потоков» рассыпалась

Версия следствия об «украинском следе» в подрыве газопроводов «Северный поток», которая транслируется в немецких СМИ, рассыпалась на глазах. Такое мнение выразил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, передает РИА Новости.

«Если копнуть глубже — эта версия рассыпается на глазах. Это не могли сделать частные лица, ведь нужно было заложить 1,5 тонны взрывчатки на глубине, чтобы дистанционно совершить взрыв. А сейчас нам преподносят версию, что якобы какие-то три украинца арендовали яхту, загрузив туда взрывчатку», — отметил политик.

Также Шмидт указал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявлял о причастности США к диверсиям.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.