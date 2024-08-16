В ЛНР рассказали о концентрации медиков в Сумах из-за потерь ВСУ в Курской области

Марочко: ВСУ перебрасывают медиков в Сумы из-за высоких потерь в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно перебрасывают медиков в Сумы из-за высоких потерь войск, участвующих в атаке на Курскую область. О концентрации медицинских работников рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Медиков подразделений, находящихся в Харьковской области, а также волонтерские организации (...) начали перебрасывать для помощи медицинским работникам подразделений, дислоцирующихся в Сумской области», — приводятся слова военного эксперта.

Марочко добавил, что снятие медиков с фронта может отразиться в росте потерь соединений ВСУ, воющих на харьковском направлении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область. По его оценке, всего Киев «забросил» в регион около 12 тысяч человек.