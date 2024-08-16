Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 16 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о концентрации медиков в Сумах из-за потерь ВСУ в Курской области

Марочко: ВСУ перебрасывают медиков в Сумы из-за высоких потерь в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно перебрасывают медиков в Сумы из-за высоких потерь войск, участвующих в атаке на Курскую область. О концентрации медицинских работников рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Медиков подразделений, находящихся в Харьковской области, а также волонтерские организации (...) начали перебрасывать для помощи медицинским работникам подразделений, дислоцирующихся в Сумской области», — приводятся слова военного эксперта.

Марочко добавил, что снятие медиков с фронта может отразиться в росте потерь соединений ВСУ, воющих на харьковском направлении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ продолжают снимать резервы с передовой для направления в Курскую область. По его оценке, всего Киев «забросил» в регион около 12 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      Россиянка побывала в Европе и описала местных фразой «зауважала русских еще больше»

      Россиянам рассказали о блокировках вычисляемых по IP клиентов банков США

      В США описали сценарий победы Харрис на выборах

      15 российских подростков избили семиклассника из-за денег

      Командир ВС России рассказал об изменениях боев в зоне СВО за два года

      Кейт Миддлтон серьезно заболела задолго до операции и скрывала болезнь

      В Раде допустили передачу военным зарплат врачей и педагогов

      Большунов высказался о сроках завершения карьеры

      Назван главный производитель компьютеров с ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше