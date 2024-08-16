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13:28, 16 августа 2024Россия

В регионе России на границе с Украиной обезвредили 74 суббоеприпаса от американской РСЗО

В Курской области обезвредили 74 суббоеприпаса от американской РСЗО

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

В регионе России на границе с Украиной обезвредили 74 суббоеприпаса от американских реактивных систем залпового огня (РСЗО). Речь идет о Курской области, передает ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования сводного отряда МЧС.

По данным ведомства, речь идет о суббоеприпасах американского производства М-42.

«Выполняем работы по разминированию кассетных боеприпасов поставляемыми реактивными системами залпового огня, предположительно, иностранного производства (...) Обнаружено и уничтожено на месте», — отметил собеседник агентства.

Бои в Курской области продолжаются уже более 10 дней. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции. Ранее командир «Ахмата» Апти Аллаудинов рассказывал о безуспешных попытках украинских войск продавить линию фронта на участке подразделения в российском регионе.

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      Елена Торубарова
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