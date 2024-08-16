В регионе России на границе с Украиной обезвредили 74 суббоеприпаса от американской РСЗО

В Курской области обезвредили 74 суббоеприпаса от американской РСЗО

В регионе России на границе с Украиной обезвредили 74 суббоеприпаса от американских реактивных систем залпового огня (РСЗО). Речь идет о Курской области, передает ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования сводного отряда МЧС.

По данным ведомства, речь идет о суббоеприпасах американского производства М-42.

«Выполняем работы по разминированию кассетных боеприпасов поставляемыми реактивными системами залпового огня, предположительно, иностранного производства (...) Обнаружено и уничтожено на месте», — отметил собеседник агентства.

Бои в Курской области продолжаются уже более 10 дней. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции. Ранее командир «Ахмата» Апти Аллаудинов рассказывал о безуспешных попытках украинских войск продавить линию фронта на участке подразделения в российском регионе.

