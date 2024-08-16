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11:45, 16 августа 2024Россия

В России мигрант попытался склонить к сексу мать бойца СВО и поплатился

В Благовещенске мигрант попытался склонить к сексу мать участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В городе Благовещенске Амурской области мигрант попытался склонить к сексу мать участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Россиянка решила воспользоваться услугами такси, возвращаясь домой из гостей. По прибытии на указанный ею адрес водитель не снял блокировку с дверей и обратился к женщине сразу с рядом предложений интимного характера. Женщине с трудом удалось выбраться из машины.

После случившегося горожанка связалась с сыном, который находится в зоне боевых действий. Тот, в свою очередь, попросил помощи у активистов. В ходе разговора с представителями «Русской общины» мигрант извинился за свои действия и пообещал не допускать подобного в будущем. Несмотря на это, россиянка написала на него заявление в полицию.

В сообщении указано, что иностранец работает в такси. При этом с апреля в Амурской области мигрантам запретили работать в сфере пассажирских перевозок.

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      Алан Босиков
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