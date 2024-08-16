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13:37, 16 августа 2024Мир

В США заявили о потере Украиной большего числа территорий после операции под Курском

Офицер Дэвис: Украина потеряет больше территорий после операции под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина потеряет большее число территорий после операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

«Вместо того, чтобы принять июньское предложение [президента России Владимира Путина о начале переговоров], хотя и не очень выгодное для Украины, сейчас они могут потерять еще больше территорий, еще больше городов», — подчеркнул военный.

По словам Дэвиса, украинское руководство стянуло под Курск все силы и резервы ВСУ, что ослабило все остальные участки фронта. Аналитик уточнил, что не понимает, чем обосновано решение президента Украины Владимира Зеленского начать атаку на Курскую область, поскольку в этом нет никакого стратегического смысла.

Ранее стало известно, что причиной вторжения ВСУ в Курскую область мог стать стратегический совет от США. Уточняется, что Вашингтон рекомендовал Киеву воздержаться от крупных наступлений в этом году на южном или восточном направлениях из-за мощности российской обороны на этих направлениях.

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      Виктория Кондратьева
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