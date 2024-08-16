Внешность Собчак на новом видео удивила фанатов

Российская телеведущая Ксения Собчак сняла новый выпуск «Острожно, новости» и удивила фанатов внешностью. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео 42-летняя журналистка предстала в белой футболке люксового бренда Celine и кожаных спортивных штанах. При этом она нанесла на лицо минимальное количество макияжа и уложила волосы в низкий хвост.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Ксения, вы здесь великолепно выглядите», «Красивая», «Ксюша, ты похудела?», «Очень даже милое лицо, без пластики. Все свое — натуральное», «Здесь образ удачнее, чем в прошлом видео, где был неправильный свет, отекшее лицо и красная помада», — писали они.

Ранее пользователи сети высмеяли внешность Собчак в новостном выпуске фразой «передоз ботокса».