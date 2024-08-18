В России предсказали снижение цен на недвижимость

Эксперт по недвижимости Полещук предсказала снижение цен на квартиры в 2025 году

Стоимость недвижимости на рынке новостроек в среднем по России может упасть на 10-15 процентов в 2025 году, предсказала эксперт по недвижимости, учредитель MOST Development Алеся Полещук. Прогнозом она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Такой вариант развития событий произойдет, если Центробанк не понизит в ближайшее время ключевую ставку», — сообщила Полещук.

Говоря про вторичку, эксперт отметила, что на этом рынке ценообразование слабо привязано к макро- и микроэкономическим факторам, поэтому глубину падения цен прогнозировать сложно. «Квартиры будут стоить столько, за сколько каждый конкретный собственник будет хотеть ее продать. В то же время вторичная недвижимость оглядывается на рынок новостроек, поэтому снижение очевидно», — добавила она.

Если не будет форс-мажоров, то незначительного снижения цен можно ожидать уже осенью этого года, полагает собеседница «Ленты.ру». Однако основное падение, по ее словам, все равно придется на 2025 год.

Ранее стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве на вторичном рынке жилья оценили в 4,52 миллиона рублей. Речь идет о недвижимости, расположенной в Новой Москве на третьем этаже пятиэтажного дома 1992 года постройки, площадь которой составляет 33 квадратных метра.

