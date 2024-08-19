Бывший начальник угрозыска погиб в Курской области

Бывший начальник угрозыска Севастополя Яблоков погиб в бою в Курской области

Бывший начальник уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю Андрей Яблоков, который добровольно присоединился к военной операции (СВО), погиб в бою в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что его не стало 12 августа при штурме курского села Мартыновка.

Отмечалось, что Яблоков служил в органах внутренних дел с 2005 года, начав с должности милиционера батальона патрульно-постовой службы в чувашском Новочебоксарске. В финале карьеры он получил должность начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю.

В 2023 году Яблоков ушел из органов внутренних дел по выслуге лет.

Бои в Курской области длятся уже две недели. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.