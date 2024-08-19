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19:31, 19 августа 2024Россия

Дочь российского участника СВО привлекла прокуратуру ради еще двух лет в школе

В Екатеринбурге дочь участника СВО поступила в 10-й класс с помощью прокуратуры

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Екатеринбурге дочь российского участника специальной военной операции (СВО) на Украине привлекла прокуратуру ради еще двух лет в школе, сообщают «Вечерние ведомости».

По данным издания, подростку отказали в зачислении в 10-й класс из-за того, что она не прошла конкурсный отбор — ей якобы не хватило баллов. Мать школьницы обратилась в прокуратуру. Началась проверка, и выяснилось, что отец девочки — военнослужащий СВО. И как обратили внимание «Вечерние ведомости», по закону дети участников боевых действий имеют преимущество в праве на зачисление.

В итоге подросток поступила в 10-й класс с помощью прокуратуры — ведомство уведомило руководство гимназии о том, что, отказывая девочке в зачислении, оно нарушает законодательство.

Ранее сообщалось, что в Тульской области дочь участника СВО почти полгода не получала положенных по закону выплат. Вуз задолжал ей 40 тысяч рублей.

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      Елена Торубарова
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