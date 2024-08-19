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05:50, 19 августа 2024Бывший СССР

Киев уличили в привлечении иностранных СМИ для постановочной съемки с пленными

ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки пленных в Сумской больнице

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлек иностранных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить российских военных в обстреле собственного гражданского населения в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте.

Собеседник агентства уличил Киев в доставке российских пленных из числа военных и гражданских в медучреждение в субботу, 17 августа. «Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», — заявил он.

Источник добавил, что от пленных требовали высказывать благодарность за «освобождение». Часть из них после съемок из больницы увезли. При этом в медучреждении находится большое количество раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако, утверждает он, система здравоохранения в Сумской области) «уже не вывозит».

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы России произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.

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      Марина Совина
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