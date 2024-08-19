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15:02, 19 августа 2024Культура

«Кинокарта России» создаст тревел-шоу о местах съемок фильмов и сериалов

На базе проекта «Кинокарта России» создадут тревел-шоу «Где снимали»

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

На базе интерактивного проекта «Кинокарта России», где обозначены точные координаты мест съемок популярных отечественных фильмов и сериалов, запустят тревел-шоу «Где снимали». Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Оно поможет пользователям не только узнать интересные факты о съемках, но и понять, в каком контексте использовались эти локации в различных кинолентах и как они отражают специфику российского кино», — говорится в документе.

Всего планируется шесть выпусков шоу, которые будут посвящены Санкт-Петербургу, Московской, Ивановской, Ярославской и Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих программы выступит автор проекта, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. В качестве приглашенных ведущих в шоу появятся известные российские актеры, среди которых Артем Ткаченко, Тихон Жизневский и Григорий Дудник.

Выход шоу запланирован на весну 2025 года. Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло.

Интерактивный проект «Кинокарта России» запустили на портале «Кино-Театр.Ру» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Благодаря проекту интересующиеся кинематографом россияне смогут узнать о местах съемок любимых фильмов и сериалов, а также получить информацию о знаменитых кинособытиях.

«Кино-Театр.Ру» — русскоязычный интернет-проект, посвященный российским и зарубежным кинолентам, телесериалам и спектаклям, на котором размещена база российских актеров, режиссеров и операторов.

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