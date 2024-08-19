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16:48, 19 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры поражения украинской бронетехники в Курской области

Минобороны показало видео с поражением бронетранспортера ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео, на котором запечатлен момент поражения бронетранспортера (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" на проселочной дороге был обнаружен бронетранспортер ВСУ. После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет"», — указали в Минобороны.

На кадрах, снятых сверху, видно стоящую на дороге посреди леса бронетехнику. В один момент в БТР прилетает снаряд, после чего боевая машина взрывается. По данным оборонного ведомства, в бронетранспортере сдетонировал боекомплект.

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В этот же день Минобороны России показало кадры с уничтожением танка ВСУ в Курской области. «В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили перебросу танка ВСУ с использованием трала», — сообщили в министерстве.

В Курской области почти две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

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      Никита Абрамов
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