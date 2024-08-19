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07:23, 19 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об угрозе срыва связанного с операцией ВСУ под Курском плана

The Guardian: Украина разрывается между двумя фронтами под Курском и в ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Надежда Киева отвлечь Москву от восточного фронта вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область пока не увенчалась успехом. Теперь украинские силы разрываются между двумя фронтами под Курском и на донецком направлении, и их операции под угрозой срыва, пишет западное издание The Guardian.

«Спустя две недели после своего внезапного вторжения в Россию Украина пытается найти баланс между захватом территории по ту сторону границы в Курске и ее потерей в самом сердце восточного фронта в центре Донецка», — говорится в статье.

Издание отмечает, что в сознании украинцев две эти зоны боевого соприкосновения взаимосвязаны, но конечный результат неясен. Киев ожидал, что с началом атаки на Курскую область Россия перебросит существенное число живой силы и техники с востока для защиты своей территории. Но аналитики признают, что ВС России не ослабили натиск на восточном направлении, на что и была надежда.

По данным американского аналитического центра Институт по изучению войны, Москва, вероятно, будет «крайне против отвода российских воинских частей, участвующих в боевых действиях» в таком приоритетном секторе, как Покровск.

Со стратегическим решением Украины атаковать Курскую область согласны не все в рядах ВСУ. «Мы должны защищать то, что имеем. Атака на Курск уводит хороших солдат от Покровска, а если это и отвлечет часть российских войск, то это только перенесет проблему их численности с одного места на другое», — заявил в беседе с изданием один из украинских военнослужащих Алексей.

Также есть неподтвержденная информация, что популярного в народе командира 80-й бригады ВСУ полковника Эмиля Ишкулова отстранили от должности, поскольку он был против операции в Курской области из-за неуверенности, что его подразделению будет это по силам.

Эстония, опираясь на данные разведки, заявила, что действия ВС России в Курской области носят оборонительный характер, и развертывания контратаки пока не планируется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил цель ВСУ в Курской области. По его словам, ею является создание буферной зоны на территории России.

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      Александра Синицына
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