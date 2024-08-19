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19:39, 19 августа 2024Россия

Над Курской областью сбили украинский БПЛА

Минобороны России отчиталось о сбитом над Курской областью беспилотнике

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Над Курской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника самолетного типа была пресечена около 17:00 по московскому времени.

БПЛА удалось уничтожить над российским регионом при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО), заключили в оборонном ведомстве.

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19 августа Минобороны России показало видео, на котором запечатлен момент поражения украинского бронетранспортера (БТР) в приграничном районе Курской области. На кадрах, снятых сверху, видна стоящая на дороге посреди леса бронетехника.

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      Никита Абрамов
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