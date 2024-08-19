Над Курской областью сбили украинский БПЛА

Минобороны России отчиталось о сбитом над Курской областью беспилотнике

Над Курской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника самолетного типа была пресечена около 17:00 по московскому времени.

БПЛА удалось уничтожить над российским регионом при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО), заключили в оборонном ведомстве.

В Курской области почти две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

19 августа Минобороны России показало видео, на котором запечатлен момент поражения украинского бронетранспортера (БТР) в приграничном районе Курской области. На кадрах, снятых сверху, видна стоящая на дороге посреди леса бронетехника.