Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:02, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Названа причина сокрытия плана ВСУ по атаке на Курскую область от Запада

Economist: Сырский скрыл от Запада атаку на Курскую область из-за срыва операций

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский скрыл от Запада план атаки на Курскую область. Он сделал это потому, что ранее, после того как он ставил союзников в известность о своих намерениях, операции срывались, такую причину назвал в беседе с The Economist неназванный источник.

«Сырский не хорош в политических играх. Он хорош в войне», — рассказал собеседник издания. По его словам, две спланированные главкомом в прошлом операции были расстроены Западом. Об одной из них рассказали российской стороне, другую — приказали отменить.

В статье говорится, что именно ограничение коммуникации до уровня служебной необходимости позволило ВСУ реализовать план по вторжению на российскую территорию до того, как Москва смогла среагировать. «Они поняли, что что-то происходит, но, вероятно, предположили, что нам понадобится одобрение Америки для такой смелой операции», — отметил источник.

В результате западные страны были поставлены перед фактом, что ВСУ готовит атаку на Курскую область, прямо перед тем, как она свершилась. В такой ситуации никто не стал возражать и препятствовать нападению.

Ранее сообщалось, что Сырский также до последнего утаивал планы по вторжению в российский регион от большей части украинского командования и властей. Об операции знали только узкая группа генералов и сотрудников служб безопасности, а также президент страны Владимир Зеленский, с которым главком обсуждал это один на один.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский озвучил цель Украины в Курской области. Для чего ВСУ вторглись на российскую территорию?

      В Госдуме предложили приравнять сотрудников полиции к военнослужащим

      Раскрыты детали подготовки ВСУ к атаке на Курскую область

      У украинского военного диагностировали «беременность»

      Британский дипломат подал в отставку из-за поставок Лондоном оружия Израилю

      Ким Кардашьян в обтягивающем наряде высмеяли в сети фразой «старая курица»

      Названа причина сокрытия плана ВСУ по атаке на Курскую область от Запада

      В работе Telegram в России произошел сбой

      В столице Израиля взорвался грузовик

      Учительницу физкультуры обвинили в сексе с двумя школьниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше