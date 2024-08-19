Economist: Сырский скрыл от Запада атаку на Курскую область из-за срыва операций

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский скрыл от Запада план атаки на Курскую область. Он сделал это потому, что ранее, после того как он ставил союзников в известность о своих намерениях, операции срывались, такую причину назвал в беседе с The Economist неназванный источник.

«Сырский не хорош в политических играх. Он хорош в войне», — рассказал собеседник издания. По его словам, две спланированные главкомом в прошлом операции были расстроены Западом. Об одной из них рассказали российской стороне, другую — приказали отменить.

В статье говорится, что именно ограничение коммуникации до уровня служебной необходимости позволило ВСУ реализовать план по вторжению на российскую территорию до того, как Москва смогла среагировать. «Они поняли, что что-то происходит, но, вероятно, предположили, что нам понадобится одобрение Америки для такой смелой операции», — отметил источник.

В результате западные страны были поставлены перед фактом, что ВСУ готовит атаку на Курскую область, прямо перед тем, как она свершилась. В такой ситуации никто не стал возражать и препятствовать нападению.

Ранее сообщалось, что Сырский также до последнего утаивал планы по вторжению в российский регион от большей части украинского командования и властей. Об операции знали только узкая группа генералов и сотрудников служб безопасности, а также президент страны Владимир Зеленский, с которым главком обсуждал это один на один.