Названы помогающие продлить молодость и сохранить здоровье повседневные привычки

Терапевт Николь Ван Гронинген посоветовала не жертвовать сном ради спорта

Врач-терапевт Николь Ван Гронинген назвала нескольких повседневных привычек, следование которым поможет сохранить здоровье и молодость. Ее рекомендации приводит Daily Mail.

Прежде всего Ван Гронинген посоветовала не жертвовать сном ради спорта. По ее словам, хотя ранний подъем может показаться здоровой привычкой, это не всегда так. «У физической активности много преимуществ для здоровья, но если вы рано просыпаетесь и сокращаете свой сон, чтобы заниматься спортом, это не принесет вам пользы», — объяснила врач. Она подчеркнула, что качественный сон — лучший способ продлить молодость и сохранить хорошее самочувствие.

Еще одна рекомендация врача — отказаться от употребления переработанного мяса, бекона и другой мясной гастрономии. Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала эту категорию продуктов как канцерогенную, то есть вызывающую у людей рак.

Также, по словам Ван Гронинген, для сохранения здоровья нельзя принимать непроверенные пищевые добавки или бесконтрольно лечиться антибиотиками. Врач подчеркнула, что антибиотики не безвредны, они негативно влияют на микробиом кишечника, поэтому использовать их можно только по назначению врача.

Наконец, терапевт рекомендовала не пренебрегать солнцезащитным кремом при выходе на улицу, так как это может предотвратить несколько видов рака и преждевременное старение.

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