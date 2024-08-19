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17:19, 19 августа 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о предстоящем выборе между войной и миром

Кобахидзе: выборы в парламент Грузии станут референдумом между войной и миром

Фото: Hollie Adams / Reuters

Предстоящие выборы в парламент Грузии 26 октября станут «референдумом между войной и миром». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По мнению Кобахидзе, в ходе голосования гражданам Грузии предстоит сделать выбор между войной и миром. Он также заявил о предстоящем выборе между «пропагандой и традиционными ценностями».

«На самом деле выбор прост. Выбор необходимо сделать в пользу мира, морали и светлого будущего страны», — добавил грузинский премьер.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе призвал иностранные государства прекратить финансово вмешиваться во внутренние дела Грузии. Он подчеркнул, что это может привести к турбулентности в стране.

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      Алевтина Запольская
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