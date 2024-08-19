Раскрыта неочевидная причина неудержимой тяги к сладкому

Диетолог Семирядов: тяга к сладкому возникает при дефиците магния и цинка

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов раскрыл неочевидную причину появления неудержимой тяги к сладкому. О ней он рассказал изданию KP.RU.

По словам диетолога, сильное желание съесть что-нибудь сладкое возникает при дефиците ценных веществ. Прежде всего он рекомендовал проверить уровень магния, хрома и цинка, так как эти минералы негативно влияют на обмен глюкозы. «Логика организма следующая: "Не хватает магния? Начинаем лопать много углеводов, чтобы набрать его оттуда!" А косвенным доказательством того, что цинк, хром и магний снижают аппетит, является то, что снижение веса при их поддержке проходит эффективнее», — объяснил врач.

Также тяга к сладкому может быть следствием латентной нехватки железа, отметил Семирядов. По его словам, в условиях железодефицитной анемии в организме образуется гипоксия — нехватка кислорода. Из-за этого клеткам не хватает энергии, и возникает необходимость в дополнительном топливе, которым становятся простые углеводы.

Еще одной причиной, по которой может тянуть на сладкое, диетолог назвал дефицит аминокислоты триптофан. По его словам, исследования доказали, что снижение синтеза серотонина из-за истощения триптофана приводит к увеличению потребления сладких продуктов. Также выраженная тяга к простым углеводам возникает при низком уровне витамина D в крови, добавил врач.

Ранее Семирядов рассказал, о каких серьезных болезнях может свидетельствовать сильная тяга к сладкому. По его словам, она может быть одним из признаков гипотиреоза — патологического состояния, при котором снижается функция щитовидной железы.

