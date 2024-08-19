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13:14, 19 августа 2024Россия

Россия взяла под контроль железнодорожную станцию в зоне спецоперации

Минобороны: Россия взяла под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как заявили в ведомстве, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской и 72-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 116-й бригаде территориальной обороны в районе Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива ДНР.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск «Южная» до 570 военнослужащих и шесть автомобилей.

Днем ранее оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль группировкой войск «Центр» населенного пункта Свиридоновка в ДНР. Помимо этого, российские войска нанесли поражение формированиям 47-й и 151-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ, а также 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе Воздвиженки, Калинова, Птичьего, Долиновки и Новоэкономического.

ЖЗЛ
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