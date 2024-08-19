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03:32, 19 августа 2024Путешествия

Россиянин побывал в Пакистане и рассказал об одном непозволительном в стране действии

Фото: PPI / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и заметил, что мужчины в этой стране не могут ездить в общественном транспорте вместе с женщинами. О непозволительном действии он рассказал в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в общественном транспорте Пакистана есть четкое распределение женских и мужских зон. К примеру, в одном вагоне поезда будут ехать женщины, а в другом — мужчины. Если по ошибке зайти не туда, окружающие поднимут крик.

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Блогер объяснил, что таким образом женщины чувствуют себя в большей безопасности. Так, в час пик они могут не бояться, что кто-то намеренно или случайно прикоснется к ним. Однако у подобной системы есть и противники: многие считают разграничение женских и мужских зон пережитком прошлого.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в трущобах Пакистана он встретил «хижины из фанеры и вонючего тряпья». Люди, по его словам, живут в таких домах огромными семьями и целыми общинами.

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      Марк Успенский
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