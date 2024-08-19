Российского полицейского задержали за избиение двух доставленных в отдел мужчин

В Петербурге задержан полицейский, избивший двоих нарушителей в отделе

В Санкт-Петербурге задержан 40-летний дежурный дежурной части 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району, который избил двоих нарушителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, в период с 15 по 16 июля 2024 года задержанный находился при исполнении своих служебных обязанностей в отделе полиции, расположенном на Рыбацком проспекте. Тогда он избил двоих доставленных в отдел мужчин руками и ногами.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии полицейский попал под домашний арест по подозрению в торговле наркотиками.