Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:49, 19 августа 2024Бывший СССР

Украинским журналистам рекомендовали называть наступление ВСУ в Курской области оккупацией

Комиссия по этике рекомендует журналистам Украины назвать атаку в РФ оккупацией
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Globallookpress.com

Комиссия по журналистской этике рекомендовала украинским обозревателям называть наступление Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курской области оккупацией. Об этом сообщает «Страна.ua».

В документе призывают не называть атаку «освобождением», поскольку она ведется на международно признанной территории Российской Федерации.

В «Рекомендациях Комиссии по журналистской этике по освещению событий, связанных с военными действиями ВСУ на территории Российской Федерации» говорится, что события в Курской области следует называть «продолжение международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной», «боевые действия на территории России/Курской области», », «взятие контроля над отдельными территориями», «контрнаступление ВСУ на территории Курской области», «оккупация Курской области» и подобными фразами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с Киевом быть не может. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу была озвучена президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?

      Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей

      Россия призвала Турцию отказаться от деструктивной политики Запада по Украине

      Обнаружено антитело против всех штаммов коронавируса

      Лукашенко упрекнул страны СНГ в нечестном отношении к России

      Украине предсказали брешь в обороне в случае продолжения атаки на Курскую область

      Алаудинов обвинил ВСУ в использовании детей в качестве щита

      Лучшему бомбардиру РПЛ провели операцию после перелома руки

      Алаудинов рассказал об отправленных ему фото с расстрелянными жителями Курской области

      Украинским журналистам рекомендовали называть наступление ВСУ в Курской области оккупацией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше