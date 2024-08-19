Украинским журналистам рекомендовали называть наступление ВСУ в Курской области оккупацией

Комиссия по этике рекомендует журналистам Украины назвать атаку в РФ оккупацией

Комиссия по журналистской этике рекомендовала украинским обозревателям называть наступление Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курской области оккупацией. Об этом сообщает «Страна.ua».

В документе призывают не называть атаку «освобождением», поскольку она ведется на международно признанной территории Российской Федерации.

В «Рекомендациях Комиссии по журналистской этике по освещению событий, связанных с военными действиями ВСУ на территории Российской Федерации» говорится, что события в Курской области следует называть «продолжение международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной», «боевые действия на территории России/Курской области», », «взятие контроля над отдельными территориями», «контрнаступление ВСУ на территории Курской области», «оккупация Курской области» и подобными фразами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с Киевом быть не может. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу была озвучена президентом России Владимиром Путиным.