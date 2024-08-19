Лавров ответил на вопрос о возможности переговоров с Киевом

Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с Киевом быть не может

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область переговоров с Киевом быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Лавров ответил на вопрос о возможности переговоров с Украиной после начала операции ВСУ в Курской области. Министр подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу была озвучена президентом России Владимиром Путиным.

«Президент об этом четко сказал», — подчеркнул глава МИД России. Лавров также отметил, что Россия даст соответствующую оценку действиям Украины в Курской области.

Ранее Лавров заявил о планах Запада найти замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он добавил, что в западной прессе начинают создавать образ неудачника из Зеленского и «сливать» его таким образом.