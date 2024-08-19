Лавров заявил о планах Запада найти Зеленскому замену

Лавров: Запад ищет замену Зеленскому

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Запад ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, выставляя его неудачником, передает ТАСС.

Он рассказал, как официальные лица стран Запада заявляли о праве Украины самой выбирать способ защиты своего суверенитета передаваемым союзниками оружием.

«Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада, неспособности Зеленского выполнить отведенную ему миссию и говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители», — добавил дипломат.

Он добавил, что в западной прессе начинают создавать образ неудачника из Зеленского «сливать» его таким образом.

Ранее Лавров заявил, что Украина не смогла бы совершить подрыв «Северных потоков» без помощи США, а попытки переложить ответственность выглядят несерьезно.