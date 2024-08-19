Лавров: украинцы не смогли бы подорвать «Северные потоки» без помощи США

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Украина не смогла бы совершить подрыв «Северных потоков» без помощи США. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас мы начинаем видеть попытки свалить все на группу каких-то выпивших офицеров, которые вместе с выпивавшими с ними бизнесменами то ли кого-то наняли, то ли сами решили научиться заниматься дайвингом», — отметил Лавров.

По его словам, украинцы не смогли бы осуществить подрыв «Северных потоков» без помощи США, а попытки переложить ответственность выглядят несерьезно.

«Для нас абсолютно ясно, что это террористический режим. Нацистский, террористический режим, который изначально был создан в результате государственного переворота, организованного при прямой поддержке США», — добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы российской стороны по подрыву «Северных потоков». Глава МИД России подчеркнул, что для Берлина позорно молча смиряться с тем, как Германию лишили долгосрочной основы экономического и энергетического благополучия.