Ужаленная скатом женщина сравнила ощущения с болью при родах

Пользователи Reddit рассказали о случаях, при которых они испытывали самую ужасную боль в жизни. Их истории собраны в сабреддите AskReddit.

Пользовательницу Justausername121212 ужалил скат, и, по ее словам, ощущения были хуже, чем боли во время родов.

Скат ужалил меня в свод стопы. Спасатели сказали, что через 90 минут пройдет. Это были худшие 90 минут в моей жизни. И я, между прочим, рожала. Скат хуже. Сам укол и пульсация — это ужасно. Потом воспалилось. Ужасно Justausername121212

Пользовательницу 1pandas_mom прооперировали без наркоза.

Хуже всего были многочисленные медицинские процедуры во время «искусственной комы», при которой на деле я все слышала и чувствовала 1pandas_mom

Пользователь m0kiiee рассказал, как загорелся. По-настоящему больно стало, когда огонь потушили.

Хуже всего было, когда мое тело было в огне. Но только после того, как его потушили. Пока горел, чувствовал только чистый страх m0kiiee

Хоккейная шайба ударила пользователя xStarStruckPrincess по половым органам.

Хоккейная шайба со скоростью 80 километров в час — против моего правого яичка. Кончилось разрывом и хирургической операцией через два дня. И оно уцелело xStarStruckPrincess

Пользователя Ok-Orange-6391 переехала машина с его будущей невестой.

Худшая боль была, когда меня переехали от лодыжки до плеча. 40 процентов тела покрыто ссадинами. Передние зубы сломаны и выбиты. С тех пор прошло 20 лет, и я на самом деле собираюсь жениться на женщине, которая это сделала. У нас уже двое детей Ok-Orange-6391

Ранее сообщалось, что во время экспедиции на реку Амазонку натуралиста Пола Розоли ужалила личинка моли семейства мегалопигидов. Это, по его словам, было гораздо больнее укуса муравьев вида Paraponera clavata.