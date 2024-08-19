Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:07, 19 августа 2024Из жизни

Ужаленная скатом женщина сравнила ощущения с болью при родах

Фото: Perfect Wave / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit рассказали о случаях, при которых они испытывали самую ужасную боль в жизни. Их истории собраны в сабреддите AskReddit.

Пользовательницу Justausername121212 ужалил скат, и, по ее словам, ощущения были хуже, чем боли во время родов.

Скат ужалил меня в свод стопы. Спасатели сказали, что через 90 минут пройдет. Это были худшие 90 минут в моей жизни. И я, между прочим, рожала. Скат хуже. Сам укол и пульсация — это ужасно. Потом воспалилось. Ужасно

Justausername121212

Пользовательницу 1pandas_mom прооперировали без наркоза.

Хуже всего были многочисленные медицинские процедуры во время «искусственной комы», при которой на деле я все слышала и чувствовала

1pandas_mom

Пользователь m0kiiee рассказал, как загорелся. По-настоящему больно стало, когда огонь потушили.

Хуже всего было, когда мое тело было в огне. Но только после того, как его потушили. Пока горел, чувствовал только чистый страх

m0kiiee

Хоккейная шайба ударила пользователя xStarStruckPrincess по половым органам.

Хоккейная шайба со скоростью 80 километров в час — против моего правого яичка. Кончилось разрывом и хирургической операцией через два дня. И оно уцелело

xStarStruckPrincess

Пользователя Ok-Orange-6391 переехала машина с его будущей невестой.

Худшая боль была, когда меня переехали от лодыжки до плеча. 40 процентов тела покрыто ссадинами. Передние зубы сломаны и выбиты. С тех пор прошло 20 лет, и я на самом деле собираюсь жениться на женщине, которая это сделала. У нас уже двое детей

Ok-Orange-6391
Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
«Вам дюйм за дюймом рубят руку» Эти люди мечтают, чтобы им хоть раз стало больно
«Вам дюйм за дюймом рубят руку»Эти люди мечтают, чтобы им хоть раз стало больно
8 февраля 2018

Ранее сообщалось, что во время экспедиции на реку Амазонку натуралиста Пола Розоли ужалила личинка моли семейства мегалопигидов. Это, по его словам, было гораздо больнее укуса муравьев вида Paraponera clavata.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв произошел на российском нефтехимическом заводе

      Собиравшийся вступить в террористическую организацию россиянин попал на видео

      Ужаленная скатом женщина сравнила ощущения с болью при родах

      Российской нефтепереработке предсказали рекордные результаты

      На Украине объяснили продвижение российских военных на покровском и торецком направлениях

      ВСУ попытались взорвать мост под Брянском с помощью дронов-камикадзе

      В России модернизировали «Зушку» для борьбы с дронами

      Стало известно о сборе справок защитой Ефремова для УДО

      Москвичам спрогнозировали самый теплый день с начала августа

      Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе в российском регионе попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше