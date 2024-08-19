Ужаленная скатом женщина сравнила ощущения с болью при родах

Пользователи Reddit рассказали о случаях, при которых они испытывали самую ужасную боль в жизни. Их истории собраны в сабреддите AskReddit.
Пользовательницу Justausername121212 ужалил скат, и, по ее словам, ощущения были хуже, чем боли во время родов.
Скат ужалил меня в свод стопы. Спасатели сказали, что через 90 минут пройдет. Это были худшие 90 минут в моей жизни. И я, между прочим, рожала. Скат хуже. Сам укол и пульсация — это ужасно. Потом воспалилось. Ужасно
Пользовательницу 1pandas_mom прооперировали без наркоза.
Хуже всего были многочисленные медицинские процедуры во время «искусственной комы», при которой на деле я все слышала и чувствовала
Пользователь m0kiiee рассказал, как загорелся. По-настоящему больно стало, когда огонь потушили.
Хуже всего было, когда мое тело было в огне. Но только после того, как его потушили. Пока горел, чувствовал только чистый страх
Хоккейная шайба ударила пользователя xStarStruckPrincess по половым органам.
Хоккейная шайба со скоростью 80 километров в час — против моего правого яичка. Кончилось разрывом и хирургической операцией через два дня. И оно уцелело
Пользователя Ok-Orange-6391 переехала машина с его будущей невестой.
Худшая боль была, когда меня переехали от лодыжки до плеча. 40 процентов тела покрыто ссадинами. Передние зубы сломаны и выбиты. С тех пор прошло 20 лет, и я на самом деле собираюсь жениться на женщине, которая это сделала. У нас уже двое детей
Ранее сообщалось, что во время экспедиции на реку Амазонку натуралиста Пола Розоли ужалила личинка моли семейства мегалопигидов. Это, по его словам, было гораздо больнее укуса муравьев вида Paraponera clavata.