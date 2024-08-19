В Конгрессе США захотели объявить импичмент Байдену

Fox News: в Палате представителей посчитали, что Байден заслуживает импичмент

Республиканцы из Палаты представителей Конгресса США в ходе расследования по делу об импичменте действующего американского лидера Джо Байдена посчитали, что он «заслуживает» отстранения от власти. Об этом сообщает Fox News.

«Республиканцы Палаты представителей в ходе многомесячного расследования по делу об импичменте пришли к выводу, что Байден вел себя как лидер, "заслуживающий импичмента". В своем отчете они заявили, что политик "злоупотребил своим положением" и "обманул США"», — передает телеканал.

По мнению республиканцев, существуют «неопровержимые доказательства» того, что Байден участвовал в «заговоре с целью монетизации своей должности для обогащения своей семьи». Согласно отчету, его родственники и соратники якобы получили более 27 миллионов долларов от иностранных лиц и организаций с 2014 года, дав им возможность «влиять на Байдена».

Ранее Минфин США сообщил о достижении рекордного значения дефицита бюджета США при президентстве Байдена. Сообщается, что за три года работы его правительства расходы бюджета превысили доходы на 6,6 триллиона долларов. В 2021 году это значение составляло 2,8 триллиона долларов.