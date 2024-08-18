Стало известно о рекордном дефиците бюджета США при Байдене

Дефицит бюджета США при Байдене достиг 6,6 триллиона долларов и стал рекордным

За время президентства Джо Байдена дефицит бюджета США достиг рекордного значения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

Сообщается, что за три года работы правительства Байдена его расходы превысили доходы на 6,6 триллиона долларов. В 2021 году это значение составляло 2,8 триллиона долларов.

При этом отмечалось, что при предыдущем американском президенте Дональде Трампе дефицит бюджета США составил 5,6 триллиона долларов. Единственным же президентом США в XXI веке, сократившим дефицит бюджета, стал Барак Обама.

Ранее стало известно, что дефицит бюджета США вырос на 10,4 процента по сравнению с 2023 годом. Сообщалось, что в июле 2024 года его размер составил 243,7 миллиарда долларов.

