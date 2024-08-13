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13:13, 13 августа 2024Экономика

Дефицит бюджета США вырос

Минфин США: дефицит бюджета США вырос на 10 процентов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В июле 2024 года дефицит федерального бюджета США составил 243,7 миллиарда долларов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

По его данным, дефицит вырос на 10,4 процента, если сравнивать с июлем 2023 года. Что касается поступлений в бюджет, то они в июле достигли 330 миллиардов долларов. Это на 20 процентов больше, чем год назад. Расходы выросли на 16 процентов, до 574 миллиардов долларов. Эту динамику объясняют ростом трат Medicare на 72 миллиарда долларов.

Уточняется также, что продолжают расти расходы на обслуживание федерального долга. Проценты по долгу выросли на 21 процент, до 89 миллиардов долларов в прошлом месяце.

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Ранее аналитический центр RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) заявил о том, что увеличение дефицита американского бюджета создает угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Вашингтон теряет возможность успешно конкурировать со стратегическими противниками.

Исполнительный директор программы экономической политики американского Двухпартийного политического центра Шай Акабас заявил, что рекордные уровни дефицита федерального бюджета связаны с социальными расходами и тратами на обслуживание государственного долга.

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      Кирилл Луцюк
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