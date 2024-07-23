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12:38, 23 июля 2024Экономика

В США назвали причину рекордного дефицита бюджета

Bloomberg: рекордный дефицит бюджета США связан с тратами на медицину и госдолг

Фото: Roschetzky Photography / Shutterstock / Fotodom

Достижение рекордных за пределами кризисных периодов уровней дефицита федерального бюджета, которое ожидается в США по итогам финансового года (заканчивается 30 сентября), связано с такими «внешними факторами», как социальные расходы и траты на обслуживание государственного долга, считает исполнительный директор программы экономической политики американского Двухпартийного политического центра Шай Акабас. Мнение эксперта приводит Bloomberg.

«Это во многом обусловлено демографией и расходами на здравоохранение», — назвал специалист причины проблем.

Обязательные расходы на протяжении многих лет неуклонно росли и в этом финансовом году достигнут 14,6 процента ВВП (на три процентных пункта выше среднего показателя за 40 лет), что происходит на фоне увеличения числа пожилых американцев, на которых распространяется действие соответствующих программ. Как отмечается в материале, в 2024 году пособия будут получать более 67 миллионов человек, что на 8 миллионов больше, чем в 2015-м. В то же время расходы на основные медпрограммы достигнут 5,8 процента ВВП при 3,4 процента за предыдущий 40-летний период.

На фоне более высоких процентных ставок растут и расходы на выплаты по государственному долгу, прогнозирующиеся на уровне 3,2 процента ВВП в текущем году, что является максимальным показателем с 1991 года.

Ранее причинами роста дефицита федерального бюджета США, который составит 1,9 триллиона долларов, а к 2034 году увеличится до 2,8 триллиона, назвали выделение военной помощи Украине и Израилю.

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      Дмитрий Воронин
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