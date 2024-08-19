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18:56, 19 августа 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По их данным, около 16:40 по московскому времени произошла попытка атаки на объекты на территории России с применением беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

В этот же день стало известно, что в Борисовке Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по движущемуся автомобилю. В результате пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму.

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      Никита Абрамов
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