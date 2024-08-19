В США заявили о «печальном наследии» Байдена

WSJ: Байден оставит после себя «печальное наследие»

Президент США Джо Байден оставит после себя «печальное наследие» из-за нерешенных экономических и внешнеполитических проблем. Об этом заявили журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ).

В качестве примеров провалов Байдена журналисты приводят неудачные примеры борьбы с коронавирусом, что в июне 2022 года привело к инфляции 9,1 процента. Кроме того, остаются неясными результаты боевых действий на Украине и Ближнем Востоке.

Отмечается, что новый президент США примет страну в более худшем состоянии, чем сам Байден во время вступления в должность главы государства.

Ранее Джо Байден усомнился в мирной передаче власти в случае победы Дональда Трампа на выборах. «Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — подчеркнул он.