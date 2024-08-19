В Великобритании заявили о раскрытии Россией тактики ВСУ в Курской области

The Economist: Россия раскрыла тактику ВСУ в Курской области

Российские военные раскрыли тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и начали противостоять ей. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ВСУ использовали в Курской области «маневренную атаку». Издание подчеркивает, что подобной тактики придерживается начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов.

Собеседники издания отметили, что первые пять дней наступление было эффективным, однако позднее российские войска стали оказывать «другой уровень сопротивления». The Economist связывает это с переброской в Курскую область подготовленных частей, в том числе морских пехотинцев и спецназа.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.