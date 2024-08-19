Женщина получила жуткое послание с неизвестного номера и испугалась

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что дважды получила одинаковое жуткое послание с неизвестных ей номеров телефона и испугалась. Комментаторы дали ей советы, как отреагировать на ситуацию.

Автор поста опубликовала скриншот сообщения, на котором видно, что некто отправил ей черно-белое изображение улыбающегося человекообразного монстра. По словам женщины, она открыла картинку в четыре утра.

«Я делала свои обычные утренние дела, готовила кофе. Не считая света от газовой плиты, стояла кромешная темнота. Затем я открываю это сообщение и я такая: черт возьми, что это еще за кошмарная штука?» — заявила она. Рассказчица отметила, что заблокировала отправителя, но спустя некоторое время то же изображение ей прислали уже с другого номера.

«Напиши в ответ: "А ты сексуальный"», «Лично я бы ответил им, послав самое извращенное фурри-порно», «Зарегистрируй эти телефонные номера у разных компаний, которые что-то продают, чтобы им беспрестанно звонили», — порекомендовали женщине пользователи Reddit. Другие, напротив, посоветовали ей не реагировать на сообщения, поскольку это может спровоцировать неизвестного отправителя.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что решил искупаться в реке и наткнулся на голову куклы. Большинство комментаторов сочли находку жуткой.