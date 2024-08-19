Жителям региона России на границе с Украиной начали выдавать сертификаты на новое жилье

Смирнов: жителям Курской области начали выдавать сертификаты на новое жилье

Жителям одного региона России на границе с Украиной начали выдавать сертификаты на новое жилье. Речь идет о приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

В планах выдать сертификаты более двум тысячам семей. Документы на приобретение нового жилья уже получили 194 российских семьи, заверил Смирнов. На эти цели из федерального бюджета направили 1,8 миллиарда рублей. При необходимости власти региона планируют обращаться в правительство России для большего финансирования.

По словам Смирнова, застройщики готовы предоставлять жилье нуждающимся в Курской области.

«Сейчас проводится прием новых заявлений на сертификаты для приобретения жилья. В первую очередь они выдаются курянам, дома которых полностью разрушены, и семьям с несовершеннолетними детьми», — написал губернатор.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данным, из приграничных районов региона эвакуировали более 121 тысячи россиян.

