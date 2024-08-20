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12:30, 20 августа 2024Мир

Канадский политик решил защитить свой дом с помощью российских истребителей

CBC News: в Канаде по ошибке выдали российские истребители за свои
Пьер Пуальевр

Пьер Пуальевр. Фото: Blair Gable / Reuters

Консервативная партия Канады во время выступления лидера фракции Пьера Пуальевра по ошибке использовала кадры с российскими истребителями в своем рекламном ролике. Об этом сообщает CBC News.

«В один момент в своем выступлении Пуальевр заговорил об истребителях, которые совершают тренировочный полет и готовятся "защищать наш дом и родину". Однако есть нюанс: на кадрах были показаны самолеты российского производства», — передает телеканал.

Канадские консерваторы, осознав ошибку, удалили видеоролик.

16 августа Канада разрешила Киеву использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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      Дарья Устьянцева
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