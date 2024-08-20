Канадский политик решил защитить свой дом с помощью российских истребителей

CBC News: в Канаде по ошибке выдали российские истребители за свои

Консервативная партия Канады во время выступления лидера фракции Пьера Пуальевра по ошибке использовала кадры с российскими истребителями в своем рекламном ролике. Об этом сообщает CBC News.

«В один момент в своем выступлении Пуальевр заговорил об истребителях, которые совершают тренировочный полет и готовятся "защищать наш дом и родину". Однако есть нюанс: на кадрах были показаны самолеты российского производства», — передает телеканал.

Канадские консерваторы, осознав ошибку, удалили видеоролик.

16 августа Канада разрешила Киеву использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.