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10:02, 20 августа 2024Путешествия

Огромные очереди в аэропорту Москвы попали на видео

Baza: огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео

Огромные очереди в столичном аэропорту Шереметьево попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

Столпотворение образовалось в московской авиагавани на прохождение паспортного контроля. Пассажирам, многие из которых были с детьми, приходилось стоять по несколько часов в ожидании свободного окна из-за их недостаточного количества.

Так, в частности, прилетевшая из Турции россиянка рассказала, что простояла в очереди примерно три часа. При этом, по ее словам, людей со всех прибывших на тот момент рейсов проверяли всего несколько пограничников.

Ранее самолет российской авиакомпании Smartavia прочесал хвостом землю при посадке в аэропорту Сочи. Непредвиденная ситуация произошла по вине членов экипажа с прибывшим из Санкт-Петербурга Boeing 737.

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      Фариза Бацазова
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