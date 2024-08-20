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16:31, 20 августа 2024Экономика

Россиян научили делать шумный ремонт без конфликтов с соседями

Васильев посоветовал поговорить с соседями перед шумным ремонтом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Перед тем как делать шумный ремонт в квартире, нужно поговорить с соседями и оповестить их о своих планах. Избегать конфликтов из-за нарушения тишины в доме научил россиян эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Расскажите о примерном графике работ, ожидаемом уровне шума и продолжительности ремонта. Будьте вежливы и предупредительны, ведь где-то по соседству с вами могут жить пожилые люди или родители с маленькими детьми», — посоветовал специалист.

Васильев напомнил, что время шумных работ в многоквартирном доме регулирует закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Проводить их разрешено с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00, а в выходные и праздники работы запрещены. В тихий час (с 13:00 до 15:00) и ночью нужно обеспечить максимальную тишину в доме.

В новостройках, которые сданы менее полутора лет назад, график ремонта отличается — там можно шуметь с 7:00 до 23:00 без перерыва. При этом региональные власти вправе устанавливать свои режимы тишины — информация об этом обычно есть на сайте соответствующих ведомств.

Ранее россиянам раскрыли способы борьбы с затопившими квартиру соседями. Так, не стоит самостоятельно выбивать дверь устроившим потоп — это может считаться незаконным проникновением в жилище. Лучше зафиксировать последствия на фото и видео и обратиться в аварийную службу.

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      Нина Ташевская
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