Россиянам назвали способы борьбы с затопившими жилье соседями

Адвокат Антонова: выбивать дверь устроившим потоп соседям недопустимо

Самостоятельно выбивать дверь соседям, устроившим потоп, нельзя — это будет считаться незаконным проникновением в жилище. Допустимые способы борьбы с такой проблемой назвала россиянам адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова, пишет «Газета.Ru».

Пострадавшим от потопа адвокат посоветовала в первую очередь найти источник затопления и обратиться к соседям сверху. Если они не открывают, нужно обратиться в аварийную службу. Происходящее в квартире при этом следует зафиксировать на фото и видео — это послужит дополнительным доказательством затопления и поможет оценить размер нанесенного ущерба.

«После прекращения затопления следует вызвать представителя управляющей организации для составления акта о затоплении. Настоящий документ должен содержать дату составления акта, точный адрес жилья, объем причиненного ущерба с указанием поврежденных вещей, причину залива, сведения о членах комиссии управляющей организации и их подписи», — рассказала Антонова.

Детально оценить ущерб должны эксперты. Обозначить точные суммы им помогут чеки и квитанции на поврежденное имущество. Если их не предоставить, вещи оценят по рыночной стоимости. Затем нужно отправить в адрес виновных досудебную претензию с требованием возместить ущерб. «В том случае, если причинитель вреда проигнорировал претензию, следует направить исковое заявление в суд, приложив досудебную претензию, доказательства ее отправки и независимую оценку ущерба», — подчеркнула адвокат. В ситуации, когда затопивший не хочет по решению суда выплачивать компенсацию, нужно потребовать ее принудительного взыскания через судебных приставов, заключила Антонова.

Ранее россиянам назвали метод борьбы с шумными соседями. По словам юристов, такие люди нарушают закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их можно заставить платить штраф, если из квартиры исходит шум в дневное или утреннее время.

