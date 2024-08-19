Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 19 августа 2024Экономика

Россиянам назвали способы борьбы с затопившими жилье соседями

Адвокат Антонова: выбивать дверь устроившим потоп соседям недопустимо

Фото: Irainy / Shutterstock / Fotodom

Самостоятельно выбивать дверь соседям, устроившим потоп, нельзя — это будет считаться незаконным проникновением в жилище. Допустимые способы борьбы с такой проблемой назвала россиянам адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова, пишет «Газета.Ru».

Пострадавшим от потопа адвокат посоветовала в первую очередь найти источник затопления и обратиться к соседям сверху. Если они не открывают, нужно обратиться в аварийную службу. Происходящее в квартире при этом следует зафиксировать на фото и видео — это послужит дополнительным доказательством затопления и поможет оценить размер нанесенного ущерба.

«После прекращения затопления следует вызвать представителя управляющей организации для составления акта о затоплении. Настоящий документ должен содержать дату составления акта, точный адрес жилья, объем причиненного ущерба с указанием поврежденных вещей, причину залива, сведения о членах комиссии управляющей организации и их подписи», — рассказала Антонова.

Материалы по теме:
Россиянам пригрозили отобрать дачи. Кто и почему может остаться без земли?
Россиянам пригрозили отобрать дачи.Кто и почему может остаться без земли?
13 августа 2024
«Плакала каждый день» Студенты больше не хотят жить в общагах и массово снимают квартиры. Какие трудности их поджидают?
«Плакала каждый день»Студенты больше не хотят жить в общагах и массово снимают квартиры. Какие трудности их поджидают?
Сегодня

Детально оценить ущерб должны эксперты. Обозначить точные суммы им помогут чеки и квитанции на поврежденное имущество. Если их не предоставить, вещи оценят по рыночной стоимости. Затем нужно отправить в адрес виновных досудебную претензию с требованием возместить ущерб. «В том случае, если причинитель вреда проигнорировал претензию, следует направить исковое заявление в суд, приложив досудебную претензию, доказательства ее отправки и независимую оценку ущерба», — подчеркнула адвокат. В ситуации, когда затопивший не хочет по решению суда выплачивать компенсацию, нужно потребовать ее принудительного взыскания через судебных приставов, заключила Антонова.

Ранее россиянам назвали метод борьбы с шумными соседями. По словам юристов, такие люди нарушают закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Их можно заставить платить штраф, если из квартиры исходит шум в дневное или утреннее время.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов под Курском. Что о них известно?

      Незаконно вырубивший лес на 3 миллиарда рублей российский бизнесмен получил срок

      Объявленного в розыск российского блогера задержали в Краснодаре

      В Армении опровергли очередное заявление Азербайджана об обстреле на границе

      В Москве под внедорожник врача подложили гранату

      Восемнадцатилетняя невеста Лепса похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

      Германия передала Украине еще один комплекс ПВО, снаряды и беспилотники

      Национализированный Дом Москвы выставят на аукцион в Риге

      В США предрекли Ирану скорое обретение статуса ядерной державы

      Стоимость российского самолета с поставкой в 2025 году выросла в три раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше